José Izquierdo plaatst met Gouden Schoen orgelpunt op topjaar van Club

Door: Glenn Bogaert

8/02/17 - 22u37

Aan één stemronde had José Izquierdo van Club Brugge al genoeg om de Gouden SChoen 2016 te winnen. Lukasz Teodorczyk en Ruud Vormer op 2 en 3. © photo news.

De gedoodverfde topfavoriet heeft de verwachtingen helemaal ingelost: José Izquierdo mag zich de nieuwe Gouden Schoen noemen. De 24-jarige Colombiaan van Club Brugge haalde het uiteindelijk afgescheiden voor grote uitdager van Anderlecht, Lukasz Teodorczyk. 268 punten versus 183 stuks. De flankaanvaller die een groot aandeel had in de eerste blauw-zwarte landstitel sinds 2005 kreeg zijn hoofdprijs uit handen van niemand minder dan bondscoach Roberto Martínez .

Izquierdo is meteen ook de eerste speler van landskampioen Club Brugge sinds Timmy Simons in 2002 die de Gouden Schoen mee naar huis mag nemen. Opvallend is dat de razendsnelle en dribbelvaardige linksbuiten aan één stemronde genoeg had om de overwinning in de wacht te slepen. Zijn topprestaties in de play-offs van vorig seizoen leverden hem maar liefst 201 punten op, aan de tweede ronde hoefde hij zelfs niet meer deel te nemen. Met 3 in top-4 'Joske' is trouwens niet de enige Bruggeling die het uitstekend deed vanavond, in de top-4 maar liefst drie leerlingen uit de klas van Michel Preud'homme: Ruud Vormer legt beslag op de derde plaats ergo het laagste podiumtrapje met 86 punten. Op vier eindigt Hans Vanaken met 76 stuks. En zo levert Club Brugge collectief meteen een historische prestatie af want nog nooit eerder in de geschiedenis van de Gouden Schoen haalden drie Bruggelingen de top-4. De West-Vlaamse topclub slaagde er wel zes keer in in om twee spelers in het topkwartet te doen belanden. Elfde Brugse Schoen Dat José Izquierdo zijn zege niet gestolen heeft, bewijst ook het resultaat van de tweede stemronde. Die werd met 183 dan wel glansrijk gewonnen door topschutter van Anderlecht Lukasz Teodorczyk, de winnaar van de Gouden Schoen deed er op een derde plaats na ploegmaat Ruud Vormer met 87 punten nog eens 67 punten bij. Voor Club Brugge is het meteen de elfde gouden bekroning uit de geschiedenis. Izquierdo treedt vanavond in de voetsporen van onder andere Jan Ceulemans, Franky Van Der Elst, Paul Okon en zijn kapitein Timmy Simons. Lege paars-witte handen De Brugse feestavond staat alvast in schril contrast met het resultaat van grote rivaal Anderlecht. Dat grijpt voor het tweede jaar op rij naast de hoofdvogel en kwam er, op nummer twee 'Teo' na, niet aan te pas. Sofiane Hanni eindigt uiteindelijk vijfde met 61 punten, maar kreeg slechts 8 punten voor zijn prestaties bij Anderlecht. Die andere 53 punten dankt hij aan zijn sterke terugronde bij KV Mechelen. Die andere outsider Youri Tielemans eindigt bijvoorbeeld pas gedeeld 20ste met amper vijf puntjes. Dat zijn er evenveel als de Portugese spits Orlando Sá van Standard. Tot slot spreekt ook het volgende boekdelen: Nicolae Stanciu, de man van 10 miljoen, kreeg welgeteld 0 punten. Op de koop toe won Anderlecht ook geen enkele nevenprijs.

Chouchou in geen tijd

José Heriberto Izquierdo Mena mag zich dus de 63stse Gouden Schoen uit onze vaderlandse voetbalgeschiedenis noemen en dat in zijn derde seizoen bij Club Brugge. De Colombiaanse sneltrein met de onnavolgbare dribbels en verschroeiende versnelling streek in de zomer van 2014 samen met Ruud Vormer en Felipe Gedoz neer in Jan Breydel en had amper tijd nodig om zich in de harten van de Brugse fans te spelen. In het begin nog wat wisselvallig, getuige zijn schoten die vaak meters over doel vlogen, maar naarmate de tijd vorderde alsmaar belangijker met prachtige doelpunten en beslissende acties.



Memorabele match in Gent

In 2015 stootte prettig gestoord 'Joske' met blauw-zwart door tot de kwartfinales van de Europa League en won hij ook de beker tegen Anderlecht, maar echt ontploffen, deed hij pas vorig jaar in de play-offs. Memorabel is vooral zijn topprestatie tegen toenmalig kampioen AA Gent. Izquierdo reet de defensie van de Buffalo's meermaals aan flarden. Hij was de architect van de goals van Hans Vanaken (2x) en Thomas Meunier, maar hét hoogtepunt was ongetwijfeld de 1-2 die hij na een weergaloze dribbel vanuit een onmogelijk scherpe hoek in het dak van het doel vlamde. 1-4 werd het uiteindelijk, het pad naar de 14de titel was geëffend. De kampioenenmaker was een Colombiaans goudhaantje met een eeuwige glimlach.



Flitsen ondanks blessures

Na een woelige zomer met transferperikelen -denk maar aan het afgewezen bod van 12 miljoen van Hamburg- leek Izquierdo dit seizoen op hetzelfde elan door te gaan. In de Supercup pakte hij opnieuw uit met een cruciale raid en dito doelpunt en op de openingsspeeldag tegen KV Mechelen was de nukkige winger de uitblinker met een nieuwe klasseflits. Wat volgde, was vervelend blessureleed. Twee keer een spierscheur in de lies, maar toch kwam de klasse van de landgenoot van Carlos Bacca weer bovendrijven. Denk maar aan die schitterende pegel in de Champions League tegen Leicester City of aan zijn (belangrijke) goals tegen Moeskroen, KV Oostende, Waasland-Beveren en Eupen. En nu? Nog één keer knallen in de play-offs en dan lijkt die droomtransfer naar het buitenland een feit. 'Joske' is nu alvast helemaal José.



Statistieken José Izquierdo:

2014-2015 44 matchen, 15 goals, 7 assists

2015-2016 37 matchen 7 goals, 9 assists

2016-2017 23 matchen 9 goals, 3 assists