"Niemand verdient de Gouden Schoen en daarom zeg ik: geef 'em aan Deschacht"

Door: Glenn Bogaert

8/02/17 - 16u18 Bron: VTM Stadion

Bekijk meer video's van Stadion op nieuws.vtm.be

video Nog enkele uren en dan begint in Lint het Gala van de Gouden Schoen 2016. José Izquierdo, Lukasz Teodorczyk en Ruud Vormer lijken de grote favorieten om met de hoofdprijs te gaan lopen, maar wat als het nu eens een grote verrassing wordt? Herman Brusselmans die komt bijvoorbeeld met Olivier Deschacht op de proppen. "Hij heeft iets betekend voor het voetbal."

© photo news. © Photo News. © belga.

De analist van VTM Stadion is zoals geweten een grote fan van de linksback/centrale verdediger van Anderlecht en voert hem ook geregeld op in zijn columns: "Eigenlijk verdient geen enkele speler als voetballer écht de Gouden Schoen en daarom zeg ik: geef hem aan Deschacht. Die gast heeft alles meegemaakt: recordhouder, Paul Van Himst geklopt inzake aantal matchen, dan een misstap begaan, dat is menselijk. We moeten hem dat vergeven. Toffe gast, tof lief, toffe kindjes. Een Lifetime Achievement Gouden Schoen voor Olivier Deschacht 2017."



"Niet stabiel genoeg"

En José Izquierdo dan? Is dat niet de grote favoriet? "Dat is zo'n 'woelwaterke' op links en hij kan voetballen, maar hij is toch nog niet echt stabiel genoeg. Ik vind niet dat hij goed genoeg was om de Gouden Schoen te winnen."



"Geen topvoetballer"

Bij Club Brugge is er nog Ruud Vormer, wat denkt schrijver en voetbalfan Brusselmans van zijn kansen? "Een degelijke, goeie speler die zich inzet voor de club, goed ligt in de groep en goed overkomt naar de pers toe bijvoorbeeld. Maar echt een absolute topvoetballer is hij ook niet."



"Niks op te zeggen"

Tot slot de grote uitdager van al dat blauw-zwarte geweldig: Lukasz 'Teo' Teodorczyk: "Als je scoort, als je 17 doelpunten maakt tot nu toe, dan mag je nog een halve zot, een pipo of een klojo zijn, dan valt er niks op te zeggen. Maar om hem nu al de Gouden Schoen te geven..."