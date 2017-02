Gouden Belofte Bailey bedankt iedereen via onze videoman

Door: Mathieu Goedefroy

8/02/17 - 21u57

© Mathieu Goedefroy.

video Leon Bailey is verkozen tot Belofte van het Jaar op het Gala van de Gouden Schoen. De Jamaicaanse winger kon er in Lint niet bij zijn, maar ontving eerder vandaag wel onze videoman in Leverkusen, waar hij nu actief is voor Bayer 04. Bailey nam de tijd om een videoboodschap in te spreken en wilde graag iedereen bedanken voor zijn tijd in ons land. Kijkt u zelf even mee.