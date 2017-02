In de voetsporen van De Bilde?

Frank Dekeyser

8/02/17 - 12u16

© Photo News.

De meest verrassende Gouden Schoen ooit? Gilles De Bilde. Hij won in 1994 op basis van één stemronde. Vóór topfavorieten Franky Van der Elst, Paul Okon en Lorenzo Staelens: alle drie Club Brugge. Lukasz Teodorczyk, een déjà vu voor blauw-zwart?

Krantenknipsels van 22 jaar geleden. Donderdag 12 januari 1995, een dag nadat Gilles De Bilde de Gouden Schoen won. "Blamage voor ons voetbal", zei Hugo Broos. Guy Thys: "Te vroeg, zoals Scifo in '84". Maar ook: "Een kaakslag voor Staelens", vond Franky Van der Elst. Het was destijds vooral een kaakslag voor heel Club Brugge. Bij de Bruggelingen liepen met Okon, Staelens en Van der Elst drie topfavorieten rond. Maar het was de 23-jarige De Bilde die won. Uit het niets. Op basis van de tweede stemronde en een goed half jaar bij Anderlecht - in de eerste speelde hij nog in tweede klasse bij Eendracht Aalst. Hij kreeg 203 stemmen. Van der Elst werd tweede, Okon derde, Staelens slechts achtste. Hij verliet de verkiezing onmiddellijk, te fel ontgoocheld door het resultaat. "Ik weet het nog", zegt Staelens, die de Schoen uiteindelijk won in 1999. "Het was vooral frappant dat ik niet eens in de top vijf stond. Verliezen is nooit plezant, maar al zeker niet als je één van de favorieten bent. Er waren achteraf een aantal uitspraken die de stemming volgens mij geen goed gedaan hebben. Ik herinner me bijvoorbeeld dat Eric Gerets op drie spelers van Lierse gestemd had. Maar ik heb het een plaats kunnen geven."

"Teo zou niet mogen winnen"

Het scenario uit 1994 lijkt fel op dat van deze verkiezing. Teodorczyk versus drie spelers van Club. Al zou het niet zo'n grote verrassing zijn als De Bilde destijds mocht de Pool uiteindelijk winnen. "Eigenlijk zou het niet mogen dat hij überhaupt kan winnen", zucht Staelens. "Er moet gekeken worden naar de prestaties over een heel jaar. Teo heeft zijn statistieken mee, maar voor mij is dat niet voldoende. Ik zou het erg vinden, mocht hij op basis van een half jaar winnen. Volgend seizoen moet die jongen bevestigen. Wat als hij in de zomer weer vertrekt?"



Staelens ziet één grote favoriet om de trofee in de lucht te steken. "Ruud Vormer. Hij verdient de Schoen het meest. Hij heeft heel 2016 constant gepresteerd. In de twee stemrondes is hij de beste. Maar een speler op zijn positie valt niet zo op als een aanvallend ingestelde speler. Kijk: Vormer staat er al twee jaar non-stop, die heeft iets opgebouwd bij Club. Er kan op hem gerekend worden én hij had een groot aandeel in het succes van blauw-zwart vorig seizoen. Het belang van de speler is voor mij doorslaggevend. Vormer is een drijvende kracht op het Brugse middenveld. Izquierdo? Hij mist het constante in zijn spel. Uitstekend in de play-offs vorig jaar, maar voor de winterstop had hij toch een paar mindere periodes."