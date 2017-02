'Special Guest' Kevin De Bruyne tweede jaar op rij 'Beste Belg in het buitenland'

© photo news.

De beste Belg buiten onze landsgrenzen? Dat is voor het tweede jaar op rij Kevin De Bruyne. Onze landgenoot was meer dan eens bepalend bij Manchester City en trapte de club zelfs voor het eerst in zijn geschiedenis naar de halve finales van de Champions League. Op het Gala van de Gouden Schoen haalde hij het voor zilveren Eden Hazard en bronzen Yannick Carrasco. En zijn prijs kreeg hij uit handen van niemand minder dan T3 van de Rode Duivels Thierry Henry. 'KDB' kwam in Lint zelf zijn prijs afhalen: "Ik wil vooral mijn verloofde en 'kleintje' bedanken." En nuchter als altijd: "Ik probeer gewoon mijn ding te doen."

© photo news. Kevin De Bruyne kreeg in 2016 misschien wel het grootste compliment uit zijn leven. En dat bij monde van coach Pep Guardiola. "Messi zit alleen aan een tafel, daar mag niemand anders aan zitten. Maar De Bruyne zit aan de tafel ernaast. Hij is één van de grootste spelers die ik ooit trainde." Niet slecht, als je weet dat Guardiola ook nog eens coach was van FC Barcelona en Bayern München.



Cruciale goal

2016 was dan ook een sterk jaar van De Bruyne. Manchester City trapte hij met een cruciale goal tegen Paris Saint-Germain voor het eerst in de geschiedenis naar de halve finales van de Champions League. Op het EK in Frankrijk presteerde hij - net als zijn ploegmakkers - onder de verwachtingen.



Cijfers in 2016:

41 wedstrijden - 32 basisplaatsen, 9 invalbeurten 10 goals, 12 assists (betrokken bij 22 goals) Lees ook

Uitslag: 1. Kevin De Bruyne 278

2. Eden Hazard 164

3. Yannick Carrasco 159

4. Toby Alderweireld 105

5. Dries Mertens 104

6. Radja Nainggolan 67

7. Romelu Lukaku 52

8. Thibaut Courtois 51

9. Michy Batshuayi 18

10. Mousa Dembélé 14

11. Jan Vertonghen 6

12. Simon Mignolet 4

13. Laurent Ciman 1

Thomas Meunier 1

Divock Origi 1

Axel Witsel 1 © photo news. © Photo by Photo News / Joel Hoylaerts.