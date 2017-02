Leon Bailey is 'Belofte van het Jaar'

© ap.

Ook Racing Genk valt in de prijzen op het Gala van de Gouden Schoen. De Limburgers hebben met Leon Bailey de beste jongere van 2016 in de rangen. Jammer genoeg kunnen we niet langer meer genieten van de kunstjes van het Jamaicaanse goudhaantje. Met een toptransfer naar Bayer Leverkusen verliet Bailey vorige maand onze competitie.

Leon Bailey stond al op jonge leeftijd aangeschreven als een rastalent. De Jamaicaan belandde in 2013 in de Genkse jeugd, maar na een dispuut met zijn stiefvader en voogd Craig Butler verhuisde Bailey in 2015 even naar het Slowaakse AS Trencin. In augustus van 2015 werden de plooien gladgestreken en keerde Bailey terug naar Limburg om er een profcontract te tekenen. Het begin van een succesverhaal. In geen tijd wierp hij zich met zijn flitsende dribbels op tot een smaakmaker in de Jupiler Pro League.



Dat onging ook de buitenlandse topclubs niet. In de wintermercato verhuisde de 19-jarige Bailey voor een som van 12 miljoen euro naar het Duitse Bayer Leverkusen. Zelfde verhaal voor de tweede plaats. Die is met Wilfried Ndidi ook voor Racing Genk en het gaat opnieuw om een speler die in december al Limburg inruilde voor Leicester.