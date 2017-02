Butelle uitgeroepen tot 'Doelman van het Jaar'

Ludovic Butelle mag zich de beste doelman noemen. © photo news.

Ludovic Butelle is de beste doelman van het jaar 2016. Dat is zopas bekend gemaakt op het Gala van de Gouden Schoen. De 33-jarige Fransman kwam in januari over het Franse Angers en had meteen een groot aandeel in de eerste titel van Club Brugge sinds 2005.

© photo news. Ludovic Butelle, die zijn trofee ontving uit handen van zijn trainer Michel Preud'homme, zit amper één jaar in Brugge en toch is hij er al een publiekslieveling. Bij zijn eerste wedstrijd in Brugse loondienst stopte hij meteen een strafschop van Sven Kums in de halve finale van de Beker van België. Met enkele cruciale saves in play-off 1 - denk maar aan de wedstrijd in de Ghelamco Arena waar Butelle Club meerdere keren rechthield - was hij één van de steunpilaren van de kampioenenploeg.



Bij het begin van dit seizoen liep het plots wat minder bij de Fransman. Een contractverlenging die er maar niet kwam, spookte door zijn hoofd en dat was er ook aan te zien op het veld. Toch herpakte Butelle zich snel. Met achttien tegendoelpunten is hij momenteel ook de minst gepasseerde keeper in onze competitie, terwijl Club Brugge gewoon weer helemaal bovenaan prijkt. Op naar een nieuwe titel? Lees ook

Speel mee: de gouden 11 & win 25.000 euro cash!