Red Flame Tessa Wullaert mag zich eerste vrouwelijke Gouden Schoen noemen

Door: Glenn Bogaert

8/02/17 - 22u06

© photo news.

Een primeur van jewelste vanavond op het Gala van de Gouden Schoen want daar werd de allereerste Gouden Schoen voor vrouwen uitgereikt. Het is Tessa Wullaert die de prachtige prijs in ontvangst mocht nemen. De 23-jarige spits van VfL Wolfsburg en ster van de Red Flames haalde het in Lint voor Janice Cayman en Aline Zeler. De complete aanvalster pakte in Duitsland de beker en gaf een assist in de finale van de Champions League. Ze mocht haar prijs ontvangen uit de handen van VTM-gezicht- en presentatrice Cathérine Moerkerke.

© photo news. © belga.

"Vier jaar geleden was ik op reis in Zweden en daar werd toen het EK voor vrouwen afgewerkt. Toen heb ik gezegd: binnen vier jaar is het aan ons. We hebben er een jaar voor gewerkt en toen het in de voorlaatste match beslist was, gaf dat wel kippenvel. Onze ambitie op het EK? Het alle ploegen zo lastig mogelijk maken en elke match proberen te winnen", klinkt het bij Tessa Wullaert.



Allemaal Red Flames

Met 10 waren ze trouwens, de Red Flames die kans maakten op de allereerste trofee voor beste Belgische voetbalster. Laureate Wullaert kreeg onder andere concurrentie van andere speelsters die hun strepen verdienen in het buitenland zoals daar zijn Janice Cayman (Montpellier), Jana Coryn (Lille), Davina Philtjens (Ajax), Justien Odeurs (USV Jena) en Lorca Van De Putte (Kristianstads). Maar ook de Belgische Super League was vertegenwoordigd met Aline Zeler (Standard), Elke Van Gorp (AA Gent) en Heleen Jaques (Anderlecht) die een flinke gooi deden naar de eerste vrouwelijke Gouden Schoen.



Vakjury van 70 kenners

Tessa Wullaert behaalde uiteindelijk 210 punten terwijl haar dichtste concurrenten met Cayman en Zeler op respectievelijk 186 en 149 punten eindigden. Het grote verschil met de Gouden Schoen bij de mannen is alvast dat ook speelsters uit het buitenland in aanmerking kwamen. Onze krant stelde een unieke jury samen bestaande uit maar liefst 70 kenners van het vrouwenvoetbal. Die stemgerechtigden verkozen de West-Vlaamse Wullaert, die in 2015 Standard Fémina verliet voor een avontuur in de Duitse Bundesliga, uiteindelijk tot de eerste vrouwelijke Gouden Schoen uit de geschiedenis. En nu maar schitteren op het EK 2017 in Nederland van komende zomer. Wij duimen alvast voor topspeelster Tessa Wullaert en haar collega's van de Red Flames!