"Club Brugge maakt deels een denkfout"

Vanavond wordt in Lint de Gouden Schoen 2016 uitgereikt. Topfavoriet is José Izquierdo van landskampioen Club Brugge. Volgens blauw-zwart zou het onrechtvaardig zijn mocht een speler van een ander team met de trofee naar huis gaan. Maakt Club daarmee een denkfout? Onze chef voetbal Stephan Keygnaert schetst de situatie.

Zij spreken luidop: "2016 was het jaar van Club Brugge, het zou onrechtvaardig zijn, mocht niét iemand van ons de Gouden Schoen winnen."

Wel, dát is net de adder onder het gras, mensen - de Gouden Schoen bekroont niet een club, maar een individuele speler. En dus dient rekening gehouden met hij die tussen 1 augustus en 31 december - de tweede stemronde -, te midden de miserie van Anderlecht alomtegenwoordig was op de Belgische velden: Lukasz Teodorczyk. Elke bal ging erin, van Kortrijk tot in Luik.

Teo.

De luis in de Brugse pels.

Net omdat Club Brugge voor de zomer - de eerste stemronde - zó sterk stond als groep, is het niet denkbeeldig dat de punten toen zijn uitgestrooid over verschillende spelers - José Izquierdo, Ruud Vormer, Hans Vanaken, Bjorn Engels...

Het nadeel van een collectieve triomf?

In de Gouden Schoen ben je beter een eenzaat. Je hebt liever geen vrienden. All by myself.

Teodorczyk was een wervelwind. Veni, vidi, vici. Niemand kende Teo, nu gaat geen Stadion voorbij of hij is hét gespreksonderwerp. Fenomeen van één stemronde. Zo zijn er nog geweest, niet waar Gilles De Bilde?

Anderlecht dat vanuit het niets de aangekondigde Brugse Schoen komt kapen - kan het?



