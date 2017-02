Kampioenenmaker Michel Preud'homme verkozen tot 'Trainer van het Jaar'

Door: Glenn Bogaert

Preud'homme loodste Club Brugge naar de landstitel. © photo news.

Michel Preud'homme is op het Gala van de Schoen verkozen tot de beste trainer van het voorbije jaar. De architect van de eerste Brugse landstitel in 11 jaar mocht zijn prijs in ontvangst nemen uit handen van Aad de Mos.

De 58-jarige Preud'homme volgt op de erelijst die andere kampioenenmaker Hein Vanhaezebrouck van AA Gent op. Voor 'MPH' en Club Brugge alvast een mooie onderscheiding, komt daar straks nog een hoofdprijs bij met José Izquierdo, Ruud Vormer, Hans Vanaken of een andere Bruggeling? Lees ook

© belga. © belga. De temperamentvolle en vurige Preud'homme is bezig aan zijn vierde seizoen bij blauw-zwart en won met de West-Vlaamse topclub zo ongeveer alles wat er te winnen viel: de titel, de beker en de Supercup. 2016 was een grand cru voor de tweevoudige winnaar van de Gouden Schoen (1987 en 1989). De in Brugge op handen gedragen coach vergaarde in Jan Breydel namelijk een heldenstatus door Club Brugge voor het eerst sinds 2005 richting de titel te loodsen. De tegen Standard gewonnen Supercup van afgelopen zomer (2-1) was een mooi toemaatje.



Successen bij de vleet

Het palmares van Preud'homme mag er wezen, als speler én trainer: in 2008 maakte hij Standard voor het eerst in 25 jaar kampioen. Vervolgens schonk hij AA Gent in 2010 de beker en buiten onze landsgrenzen kende de ex-doelman van de Rode Duivels eveneens succes. In Nederland won hij met FC Twente de KNVB beker, de Johan Cruijff Schaal en greep hij nét naast de titel. Als kers op de taart ontving de huidige trainer van Club Brugge er ook de Rinus Michels Award voor beste trainer. Zelfs in Saoedi-Arabië mikte Preud'homme in de roos met een titel bij Al Shabab. Zijn volgende grote doel is alvast een tweede opeenvolgende kampioenenschaal in Brugge. En daarna? Dat is de hamvraag... © belga. © Reporters / GYS. © photo news.

Uitslag: 1. Michel Preud'homme 395

2. Felice Mazzu 152

3. Francky Dury 139

4. Yves Vanderhaeghe 101

5. Hein Vanhaezebrouck 92

6. Peter Maes 69

7. Yannick Ferrera 51

8. René Weiler 5

Glen De Boeck 5

10. Jordi Condom 3

11. Emilio Ferrera 2

Besnik Hasi 2

Aleksandar Jankovic 2

14. Karim Belhocine 1

Stijn Vreven 1 © photo news. © PHOTONEWS.