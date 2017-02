Johan Boskamp laat er geen twijfel over bestaan: "Hij is voor mij de enige die de Gouden Schoen kan winnen"

Door: Glenn Bogaert

video Nog één keer slapen en het is zover: dan weten we wie Sven Kums opvolgt als Gouden Schoen. De door onze krant en VTM uitgereikte prijs voor de beste voetballer van 2016 belooft een spannende strijd te worden tussen de eeuwige rivalen Anderlecht en Club Brugge. In Brussel leggen ze hun eieren in het mandje van Teodorczyk, Hanni en Tielemans. In Brugge zijn Izquierdo, Vormer en Vanaken de kanshebbers. Voor ('Stadion')analist en winnaar van de trofee in 1975 Johan Boskamp is er echter maar één terechte winnaar.

En wie zijn dan de grote uitdagers? "Als ik iedereen moet geloven dan zijn dat Ruud Vormer en Lukasz Teodorczyk." De 28-jarige Vormer van Club Brugge kan de derde Nederlander worden die de Gouden Schoen wint, in dat geval komt hij in een illuster, maar kort rijtje met Robbie Rensenbrink en Boskamp himself. Past de middenvelder van Club wel in dat rijtje? "Je kan beter zeggen: past hij in het rijtje van Robbie want daar passen Ruud en ik allebei niet in. Rensenbrink stak er met kop en schouders bovenuit." Desalniettemin is Vormer, net als Boskamp een ex-speler van Feyenoord, een kandidaat-winnaar: "Ruud heeft wel zijn inbreng gehad. Hij heeft lopen trekken en sleuren en dan zie je ook de reactie van de mensen in heel Vlaanderen. Hij is een beetje een cultheld aan het worden. Dat is hem op het lijf geschreven." © belga.