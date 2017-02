100% Teo in Gouden Schoen-interview: "Izquierdo? Sorry, ik ken alleen verdedigers"

Mathieu Goedefroy

Niemand moet Lukasz Teodorczyk uitleggen hoe hij zijn PR verzorgt, de man is zichzelf in alle omstandigheden. Teo is altijd 100% Teo, en dat weten steeds meer voetbalfans te appreciëren. Luttele dagen voor de uitreiking van de Gouden Schoen - de trofee waarvoor hij samen met een handvol Club-spelers tot de topfavorieten behoort - blikt hij in een exclusief interview vooruit op de uitreiking. Ook daarin is hij oprecht en to the point: "Is Izquierdo mijn grootste concurrent? Die ken ik eigenlijk niet. Ik ken vooral verdedigers." Bij het interview is ook Wlodek Lubanski (69) aanwezig, Pools topschutter aller tijden, ex-Lokeren en één van Teo's grote voorbeelden: "Ik bekijk nog regelmatig zijn statistieken op Wikipedia: indrukwekkend."



