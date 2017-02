Wouter Devynck

De laatste keer dat Club écht kans maakte op de Gouden Schoen? Twee jaar geleden, toen Victor Vázquez met amper 5 punten het onderspit moest delven tegen Dennis Praet. Maar het begrip dat de Spanjaard toen voor dat nipte verlies kon opbrengen, zou nu ontbreken. "Ok dat die Pool veel gescoord heeft, maar over het hele jaar was Izquierdo stukken beter."

Vázquez zucht hoorbaar als we hem herinneren aan het scenario van twee jaar geleden. Geen zucht van ontgoocheling - hij heeft die tweede plaats altijd kunnen relativeren, maar wel een zucht van verlichting. Omdat de gedachte aan Club Brugge hem voor even weer meeneemt naar een zoveel aangenamere periode. Een periode waarin hij niet apart hoefde te trainen, een periode waarin hij niet wanhopig een nieuwe club zocht, een periode waarin hij niet overwoog om gewoon zijn contract te laten ontbinden. Het maakt hem niet uit, zolang hij maar weg is uit Mexico. Waar zijn verblijf bij Cruz Azul, dat hij in januari 2016 verruilde voor Club, zowel menselijk als sportief op één grote ontgoocheling uitdraaide. Maar daarover wil hij het liever niet hebben. Laat maar komen die vragen over de Gouden Schoen!



Izquierdo, Vormer of Vanaken. Wat denk jij?

"Het is geen toeval dat er zoveel spelers van Club genoemd worden als kandidaat-winnaar. Kampioen, bekerfinale, opnieuw op de eerste plaats. Ik hoop dan ook dat ze eindelijk nog eens de Gouden Schoen kunnen winnen. Niet alleen omdat het al zolang geleden is (van 2002 met Timmy Simons, red.), wel omdat ze het verdienen."



Dat is niet altijd een garantie.

"Ik zou het niet verstaan mocht er niet iemand van Club winnen. Ze pakten niet alleen de titel, maar speelden ook nog eens het beste voetbal van België. Ze waren veruit de beste ploeg."



Dat waren jullie drie seizoenen geleden ook.

"Maar het was wel Anderlecht dat in extremis de titel pakte in de play-offs. Zes maanden later verloor ik heel nipt de Gouden Schoen, maar ik was ook trots om tweede te zijn achter Praet. Hij verdiende het meer dan mij, om de simpele reden dat Dennis meer speelde dan mij. Ik was in die eerste ronde nog maar eens geblesseerd, hé. (lacht) Zoals altijd. Om dan toch nog tweede te worden op amper vijf punten..."



