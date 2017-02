Hasi breekt een lans voor Hanni: "Hij zal er kort bij zijn"

Door: Jan Mosselmans

Gouden Schoen Met Lukasz Teodorczyk heeft paars-wit de grootste uitdager van de Brugse armada voor de Gouden Schoen, maar daarnaast is er ook nog Sofiane Hanni (26). "Hij zal er kort bij zijn", voorspelt ex-Anderlechtcoach Besnik Hasi, die mee aan de basis lag van de komst van de Algerijn naar het Astridpark.

Werken met Sofiane Hanni is Besnik Hasi bij Anderlecht niet gegund, maar het was wel de Kosovaar die oordeelde dat de kwaliteiten van Hanni conform de huisstijl van Anderlecht zijn. "Vorig jaar in januari hebben Van Holsbeeck en ik een eerste gesprek met Hanni gehad", herinnert Hasi zich. "We wilden weten hoe die jongen in elkaar zat. En het werd al snel duidelijk: er staat een goeie kop op. Hanni hield een evenwichtig en ambitieus discours. Hij wilde absoluut naar Anderlecht komen, goed wetende dat de concurrentie er heel groot zou zijn. Maar het schrikte hem niet af. Van dan af zijn we hem bij Mechelen intensief beginnen te scouten en de scoutingsverslagen waren unaniem positief."



Hasi weet waar de kwaliteiten van Hanni liggen. "Hij is een man van de laatste 30 meter. Vorig seizoen was hij niet alleen medetopschutter met 20 goals, hij leverde ook nog eens 6 assists af. Hanni kan op de korte ruimte spelen en dat zijn kwaliteiten waarover je als Anderlechtspeler absoluut moet beschikken."



Dat het voor Hanni zo snel zou gaan bij paars-wit, was ook voor Hasi een verrassing. "Wanneer je op Anderlecht als nieuwkomer meteen tot kapitein wordt gebombardeerd, dan heb je niet alleen goede voeten, ook je mentaliteit moet dan meteen zijn opgevallen. Hanni begon sterk aan het nieuwe seizoen, maar kreeg dan een dip. Niet verwonderlijk als nieuwkomer, maar ook zijn nieuwe positie zat er voor iets tussen. Met de komst van Stanciu werd hij naar de flank getrokken en dan is het toch moeilijker om beslissend te zijn. Hij moet nu veel meer lopen en mist soms frisheid in de zone van de waarheid. Maar ook in die positie speelde hij sterke matchen."



Voor Hasi is Hanni dan ook een grote kanshebber op de Gouden Schoen. "In de eerste stemronde zal hij héél veel punten halen, maar ik verwacht dat hij ook in de tweede ronde mee bovenaan zal eindigen. Geloof me, Hanni zal er kort bij zijn."