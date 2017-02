"Teodorczyk kan beter presteren met rust in het hoofd. Misschien is dat zijn geheim"

Niels Vleminckx

Wie wint woensdag de Gouden Schoen? Als er één man het Brugse legioen een hak kan zetten, dan wel Lukasz Teodorczyk. Wij spraken met zijn landgenoot Jakub Blaszczykowski, 84-voudig international en tweevoudig Duits kampioen: "Lukasz kan de top bereiken."

Teo spreekt niet vaak met de journalisten in België. Eigenlijk weten we niet veel van hem af.

"Hij heeft een voorgeschiedenis met journalisten. Daar moet je mij niets over vertellen, ik heb het zelf ook allemaal meegemaakt. (stilte) Ik kan volledig begrijpen dat hij amper spreekt. Maar maak daar nu ook geen staatszaak van. Het belangrijkste zijn zijn prestaties op het veld. Een voetballer moet vooral met de voeten spreken - en dat doet Lukasz dit seizoen heel goed. Ik denk trouwens ook dat de supporters liever een spits hebben die 24 doelpunten maakt dan één die amper scoort maar wel 24 interviews geeft, neen? Ik denk dat Lukasz ervoor kiest om zich mentaal enkel te focussen op het veld. Das gibt Ruhe im Kopf. Met die rust in zijn hoofd kan hij beter presteren. Ik denk dat dat één van zijn geheimen is van zijn huidige succes."



Waar ligt Teodorczyks plafond?

"Ik weet dat hij met zijn kwaliteiten de top kan bereiken. Ik bedoel maar: hij is sterk, heeft een enorm loopvermogen, is kopbalsterk. En hij is nog redelijk snel ook. En dan vergeet ik zijn torinstinct nog. Dát zijn de kwaliteiten die een topspits nodig heeft. De kansen die hij krijgt, grijpt hij. Op het veld en in zijn carrière. Dat is de eigenschap van een echte winnaar. Ik hoop dus dat hij die Gouden Schoen van jullie wint. Het kan een eerste stap naar meer zijn."



Een grote competitie, dus.

"Het is niet aan mij om daarover te oordelen. Alleen Lukasz kan inschatten wat hij nu moet doen. Maar het is simpel: elke club in Europa zoekt een spits die meer dan 20 goals maakt op zes maanden tijd. Ik geloof alvast dat hij het ook in een grote competitie waar kan maken. Lukasz zelf is ook ambitieus, hij wil altijd maar beter worden. Op die manier kom je aan de top."



