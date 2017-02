Zes toppers voor één Gouden Schoen: wie moet grootste voetbaltrofee winnen?

Door: redactie

4/02/17 - 09u30

© BELGA.

Woensdag is het weer zover. Dan wordt de beste voetballer in de Belgische competitie van het afgelopen jaar bekroond met de prestigieuze Gouden Schoen, de grootste en belangrijkste voetbaltrofee in ons land. Wie wordt de opvolger van Sven Kums? We hebben voor u alvast de zes (grootste) kanshebbers op een rijtje gezet. In onze poll hieronder kunt u stemmen op uw favoriet.

José Izquierdo (Club Brugge) Voor velen dé topfavoriet om op het Gala van de Gouden Schoen met de oppergaai aan de haal te gaan. José Izquierdo maakte sinds zijn overstap naar Club Brugge in 2014 meteen indruk en flitste bijna wekelijks op de linkerflank. De 24-jarige Colombiaan was in de titelstrijd vorig seizoen dé bepalende man. Mede dankzij zijn drie doelpunten en twee assists pakte blauw-zwart voor het eerst in elf jaar de titel. Vooral zijn weergaloze partij op het veld van AA Gent (1-4) staat bij voetballiefhebbers wellicht nog in het geheugen gebrand. Dit seizoen werd Izquierdo aanvankelijk afgeremd door een liesblessure waardoor hij heel de maand oktober aan de kant stond. Gaandeweg pikte hij de draad weer op en trok hij Club zowel tegen Oostende als tegen Waasland-Beveren over de streep. Zijn grootste nadeel? De wat mindere resultaten in het tweede seizoensdeel (en dus de tweede stemronde). © photo news. © photo news.

Lukasz Teodorczyk (Anderlecht) Het Poolse fenomeen dit seizoen. Anderlecht vond met Lukasz Teodorczyk in de zomer van 2016 eindelijk zijn felbegeerde spits, het huurde de 25-jarige goalgetter voor één seizoen (met aankoopoptie). 'Teo' maakte bij zijn debuut tegen KV Kotrijk op 7 augustus meteen furore met een doelpunt en een assist. Daarna kon nauwelijks iemand de machine stoppen. De Poolse schutter scoorde tot nog toe liefst 17 keer in 23 competitiewedstrijden en schoot Anderlecht bijna in zijn eentje naar de knock-outfase van de Europa League. Met zeven treffers in acht wedstrijden hebben de Brusselaars eindelijk een nieuwe 'Mister Europe' binnen. Het zal weinig mensen dan ook verbazen dat 'Teo' wellicht in de tweede stemronde bijzonder veel punten zal vergaren. Zijn grootste nadeel? In de eerste stemronde zal de Pool geen punten sprokkelen omdat hij toen nog actief was bij Dinamo Kiev. © photo news. © belga.

Ruud Vormer (Club Brugge) "Ruud, Ruud, Ruud", rolt elke wedstrijd van Club Brugge wel van de tribunes in het Jan Breydelstadion. Van alle kanshebbers is de 28-jarige middenvelder misschien wel de meest regelmatige van de klas. Vormer miste in 2016 zelden een competitiewedstrijd - enkel in februari stond hij enkele weken aan de kant met een blessure aan de buikspieren. De Nederlandse sterkhouder, een echt werkpaard, heerste op het middenveld en vond de voorbije maanden bijzonder vlot de weg naar doel. Met vier goals uit de jongste zes duels, kan Vormer plots ook aardige statistieken voorleggen. Een cultheld was hij al in Jan Breydel. Zijn grootste nadeel? De middenvelder heeft niet meteen het flitsende van Izquierdo, de neus voor goals van Teodorczyk of de fluwelen baltoets van Pozuelo. Eenvoud siert hem, maar daardoor spreekt Vormer bij velen misschien minder tot de verbeelding. © photo news. © afp.

Hans Vanaken (Club Brugge) De derde speler van de landskampioen die kans maakt op de Gouden Schoen. Samen met Vormer (en Simons) onmisbaar op het Brugse middenveld. De 24-jarige Limburger eiste net als Izquierdo een hoofdrol op in de play-offs. Vier doelpunten en twee assists was het mooie rapport van de technisch begaafde middenvelder die het eind 2015 nog bijzonder moeilijk had om zich in de harten van Preud'homme en de Clubfans te spelen. Vorig jaar ontbolsterde Vanaken volledig en uiteindelijk klokte hij af op 10 competitiegoals en 9 assists. Ook dit seizoen maakte de middenvelder regelmatig indruk met zijn spelinzicht en vernuft. Zijn grootste nadeel? Vanaken staat vaak in de schijnwerpers van een flitsende Izquierdo (of een scorende Vossen) en durft sterke matchen nog al eens af te wisselen met dramatische prestaties. Het prijskaartje van 4 miljoen - een transferrecord voor Club Brugge - doet daar niet altijd veel goed aan. © belga. © photo news.

Sofiane Hanni (KV Mechelen /Anderlecht) De enige in het rijtje die vorig jaar bij twee Belgische clubs actief was. Sofiane Hanni speelde bij KV Mechelen alles aan flarden. In 35 competitieduels kwam hij 17 keer tot scoren en leverde hij ook nog eens 7 assists af. Het leverde hem na afloop van het seizoen onder meer de 'Belgische Leeuw' (beste speler van Arabische herkomst) en de 'Ebbenhouten Schoen' (beste Afrikaanse voetballer of speler van Afrikaanse origine) op. In maart werd hij voor het eerst opgeroepen voor de Algerijne nationale ploeg en niet veel later versierde hij een lucratieve transfer naar Anderlecht. Bij paars-wit miste de 26-jarige Hanni nauwelijks speelminuten, al kon hij niet altijd overtuigen. Zijn niveau van in zijn glorieperiode bij Malinwa haalde hij tot dusver zelden of nooit. Zijn grootste nadeel? Bij de Brusselaars kon hij niet meteen de (hoge) verwachtingen inlossen. © belga. © photo news.