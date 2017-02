Wie volgt Hein op als 'Trainer van het Jaar'? "Grote clubs te kort, als ik zie welke trainers in België allemaal rondlopen"

Door: Niels Poissonnier

Al jarenlang is hij de pleitbezorger van de Belgische coaches. Hein Vanhaezebrouck (52) zal zichzelf dan niet opvolgen als 'Trainer van het Jaar', de architect van AA Gent juicht het kransje kanshebbers alleen maar toe. "Eigenlijk hebben we grote clubs te kort, als ik zie welke trainers hier allemaal rondlopen."

Over Michel Preud'homme "Wellicht nog maniakaler dan ik"

"Je kan niet naast Michel Preud'homme kijken. Hij heeft in 2016 Club Brugge voor het eerst in 11 jaar weer kampioen gemaakt, plus de bekerfinale bereikt. Of Preud'homme het bewijs is dat je ook op een andere manier dan de mijne succes kan halen? Ach, daar zijn voorbeelden genoeg van. Denk maar aan Guardiola en Mourinho. Dát zijn pas twee extremen. Guardiola staat voor dominant voetbal, terwijl Mourinho op bepaalde momenten zelfs de bus parkeerde - we zijn dat sinds hem zo beginnen noemen. Voor alle duidelijkheid: Preud'homme speelt niet zoals Mourinho, hé."



"Wij leunen ook veel dichter tegen elkaar aan dan velen denken. Het verschil tussen Preud'homme en ik zit in de benadering van het voetbal. Ik wil zo veel mogelijk de bal, terwijl hij dat niet belangrijk vindt. Maar onze manier werken, die is hetzelfde. We streven beiden professionalisme na. Al is Preud'homme wellicht nog maniakaler dan ik. (lachje) Hij zei onlangs dat hij een assistent nodig had om al onze nieuwkomers te analyseren. Wel, ik heb over zijn aanwinsten met geen woord gerept, terwijl Immers en Palacios wel meededen. Ik besteed gewoon niet zoveel aandacht aan de tegenstander - ik ga die nooit tot op het bot analyseren." "Ik heb een jaar geleden één grote verandering vastgesteld bij Club. Na hun zege tegen ons kwam het geloof er bij hen in. Ik blijf erbij dat wij Club weer groot gemaakt hebben, want voorheen geloofden zij niet dat ze ons opzij konden zetten."



