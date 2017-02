Bekijk hier alle 'Most Lucky Moments 16/17' en stem op jouw favoriet

Door: redactie

6/02/17 - 14u10

© VTM/Stadion.

video Voetbal, het is een feest voor jong en oud. Naar aanloop van de Gouden Schoen selecteerden Het Laatste Nieuws en Napoleon Games de leukste momenten van de afgelopen maanden, onze 'most lucky moments'. Welk moment verdient het om aan de haal te gaan met de prijs van 'MOST LUCKY MOMENT 16/17'? Laat het ons weten in de poll onderaan dit artikel!

Wanneer je met je geluk geen blijft weet... Met een 2-1 zege tegen net Anderlecht weet Moeskroen-Péruwelz zich eind vorig seizoen zich quasi te verzekeren van het behoud na een spannende race. Na het laatste fluitsignaal volgt er logischerwijs een ferme vreugdeuitbarsting op de bank van l'Excel waarbij vooral coach Glen De Boeck de kroon spant. In al zijn enthousiasme weet hij een valpartij maar net te vermijden. Lees ook

Speel mee: de gouden 11 & win 25.000 euro cash!

Tranen van geluk In onze krant hield Benito Raman zich nog stoer vlak voor de terugkeer naar AA Gent, maar na afloop werd het de aanvaller toch een beetje te veel. De jonge Oost-Vlaming begon op de bank bij Standard en mocht twintig minuten voor tijd invallen. Ook hij kon een verdiend punt niet meer uit de brand slepen. Na het laatste fluitsignaal werd hij door al zijn ex-ploegmakkers begroet en ook het publiek scandeerde de naam van Raman, die emotioneel het veld verliet.

Wanneer je je gelijk haalt... Op de eerste speeldag had Charleroi het lang lastig met Waasland-Beveren, tot ongenoegen van het thuispubliek dat de ploeg op de korrel nam. Maar wanneer Steeven Willems in minuut 93 de Zebra's toch nog de zege schonk en Mambourg in lichterlaaie zet, kan Charleroi-trainer Felice Mazzu niet nalaten aan de eigen fans te vragen wie het nu bij het rechte eind had.

Wanneer je een kusje krijgt van de tegenstander... Anderlecht jaagt in eigen huis tegen Lokeren in de slotfase op een broodnodige goal, maar Teodorczyk kan niet bij de bal omdat Copa er met zijn grijparmen als eerste bij is. Maar de Ivoriaanse goalie heeft een geweldige reactie in huis en geeft de Poolse goalgetter simpelweg een zoentje op de wang.

Wanneer je je geluk goed kan verbergen... Dankzij een in blessuretijd afgedwongen strafschop, omgezet door Jelle Vossen, wint Club Brugge voor het eerst in tien jaar nog eens op Stayen. Terwijl dat bij spelers en staf tot stevige vreugdetaferelen leidt, blijft ene Michel Preud'homme er stoïcijns bijzitten. Tot zijn assistent Philippe Clement hem dan maar eens goed vastpakt.

Wanneer je ploegmaten je kapsel weer in de juiste plooi leggen... Ruud Vormer heeft er met een knappe rechtstreekse vrije trap voorbij Hubert net 0-2 van gemaakt op Sclessin en viert die goal intens met de Brugse technische staf. Tot daar plots zijn ploegmaat Refaelov opduikt die oogt heeft voor esthetiek: hij legt het kapsel van de Nederlander eerst even goed. Om hem dan toch maar op een smakkerd te trakteren.

Wanneer je als lijnrechtster ten huwelijk wordt gevraagd