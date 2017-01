Hoe is het nog met Aruna Dindane, de eerste Afrikaanse winnaar van de Gouden Schoen?

Door: Bart Fieremans

31/01/17 - 09u28

© belga.

Aruna Dindane poetst zijn Gouden Schoen met een wit doekje nog snel op: zijn trofee moet op de foto even hard blinken als die woensdagavond 14 januari 2004. Thuis nabij het Franse Arras blikt de intussen 36-jarige Aruna terug op zijn gouden triomf - als allereerste Afrikaan! - én bekijken we YouTube-filmpjes van topkandidaat José Izquierdo, flitsend zoals Aruna vroeger.

Anzin-Saint-Aubin. Zonder gps zouden we wellicht een halfuur langer moeten zoeken naar het Franse dorpje, lieflijk gelegen tussen weids uitgestrekte, licht glooiende velden ten westen van Arras. Maar het is ook niet zomaar een godvergeten gat waar Aruna woont. Zijn straat telt talloze mooie villa's en het poepchique Arras Golf Resort geeft aan dat Anzin-Saint-Aubin ook een populair golfoord is. De villa van Aruna is ommuurd, de poorten draaien langzaam open. In zijn tuin staan twee gammele goals - waartussen hij ongetwijfeld partijtjes speelt met zijn zoontje Boubacar, veertien jaar oud. "Ik hou van de rust hier", zegt Aruna. Maar hij grijnst ook: "Dit dorpje is ook ideaal gelegen: Parijs is niet zo ver - ik ga daar graag naartoe, Lille is maar een halfuurtje weg, en van daar kan ik zo met de Eurostar naar Londen, en op anderhalf uur rijden sta ik in Brussel."



Ook daar heeft Aruna nog vrienden, van in zijn Anderlechtperiode tussen 2000 en 2005. Paars-wit, waar Aruna zou uitgroeien tot een absolute smaakmaker in de Belgische competitie. Dribbelvaardig, technisch bijzonder sterk op de korte ruimte, fysiek krachtig en snel en gaandeweg ook meer en meer scorend. Zijn Gouden Schoen van 2003 won Aruna met een straat voorsprong.



Waar houdt Aruna zich sindsdien mee bezig? Ontdek het in onze Pluszone, exclusief voor abonnees. Proef nu 4 weken voor maar 1 euro.