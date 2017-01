Timmy Simons twijfelt geen seconde wanneer je hem vraagt wie straks Gouden Schoen moet winnen

Door: Glenn Bogaert

23/01/17 - 17u38 Bron: Vimeo Club Brugge

video Woensdag 8 februari 2017, een datum die met stip genoteerd staat in de agenda van heel wat van onze voetballers in de Jupiler Pro League. Dan reiken we immers opnieuw de Gouden Schoen uit. Wie de meest ronkende individuele voetbalprijs van ons land in ontvangst mag nemen, houdt steeds meer mensen in de ban. Bij Club Brugge hebben ze er goede hoop op dat de blinkende trofee naar Jan Breydel gaat. Aanvoerder Timmy Simons twijfelt zelfs geen seconde wanneer hem gevraagd wordt wie op het podium een feestje mag bouwen.

"Izquierdo!", klinkt het met veel overtuiging. En dus niet Ruud Vormer, Hans Vanaken of Lior Refaelov. De 40-jarige aanjager won in 2002 de Gouden Schoen en was meteen ook de laatste Bruggeling die dat kunstje flikte. Krijg hij straks een opvolger? De sterren lijken gunstig te staan voor de landskampioen, maar er zijn natuurlijk kapers op de kust, niet in het minst ene Lukasz Teodorczyk.



"Volslagen verbaasd"

Simons kreeg van de Clubfans trouwens ook de vraag hoe hij zich voelde toen hij in november het nieuws te horen kreeg dat hij werd opgeroepen voor de WK-kwalificatiematch van de Rode Duivels tegen Estland. "Zoals iedereen in ons land was ik volslagen verbaasd na het telefoontje van bondscoach Roberto Martínez, maar ik was wel vereerd dat hij aan mij dacht en ik had niet gehoopt op speelminuten. Dat was eigenlijk niet de bedoeling als er niks gebeurde. Maar ik moet zeggen dat ik het heel hard heb geapprecieerd."



"Konden niet verliezen"

De ouderdomsdeken van Club vertelt ook welk moment uit zijn rijkgevulde carrière hij nooit zal vergeten: "Er zijn er wel een aantal, maar de laatste titel met Club tegen Anderlecht, tegen onze grootste concurrent, zal ik nooit vergeten. En dan vooral eigenlijk de aanloop naar de match toen we met de bus arriveerden na een rit van het hotel naar het stadion. Wat een mensenmassa er stond, Bengaals vuur, fantastische taferelen. Op dat moment voelden we ook in de bus de nodige spanning, maar óók het geloof dat we die wedstrijd niet konden verliezen en dus kampioen konden spelen tegen onze grootste concurrent."