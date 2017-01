Izquierdo nog steeds de favoriet voor de Gouden Schoen, maar één concurrent jaagt hem meer en meer op

Door: redactie

17/01/17 - 14u51

José Izquierdo is de favoriet voor de Gouden Schoen 2016 © belga.

Volgens Napoleon Games is het duidelijk: José Izquierdo is op 8 februari de favoriet voor de Gouden Schoen 2016. De flankaanvaller van Club Brugge staat bij de bookmaker genoteerd aan 1.40. Dat wil zeggen dat áls Izquierdo wint je van je inleg van bijvoorbeeld 100 euro 140 euro maakt.

Máár, de zege is nog niet binnen voor Izquierdo. Lukas Teodorczyk is namelijk aan een stevige opmars bezig. Waar de Poolse aanvaller van Anderlecht de voorbije dagen nog genoteerd stond aan 7.00 is dat nu nog aan 3.00. Ruud Vormer heeft dezelfde notering. Alejandro Pozuelo (16.00), Lior Refaelov (21.00) en Hans Vanaken (21.00) zijn niet meer dan outsiders.



Ook op de afloop van de Gouden Schoen voor vrouwen kan gegokt worden. Topfavoriete daar is Tessa Wullaert (1.30). Janice Cayman (2.80) lijkt de enige te zullen worden die haar kan bedreigen.



