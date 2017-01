Waarom 2017 het jaar van het vrouwenvoetbal wordt

Door: Pieter-Jan Calcoen

14/01/17 - 06u00

© belga.

'The sky is the limit' voor de Red Flames, zeker nu ze voor het eerst een Gouden Schoen krijgen. Ives Serneels juicht de aandacht toe, maar beseft: "We moeten ons blíjven tonen."

1. INVOERING GOUDEN SCHOEN: "We verdienen dit" Zeventig stemgerechtigden. Tien genomineerden. Eén prijs. Op 8 februari komen tien Red Flames in Lint voor de eerste keer in aanmerking voor de Gouden Schoen. Serneels is uiterst tevreden met het initiatief: "Toen ik nog bij Lierse en Westerlo speelde, vond ik het Gala telkens leuk - 't was toch altijd iets om naar uit te kijken. In België is de Gouden Schoen de prijs met de meeste uitstraling. Elke voetballer wil die winnen. Wel, bij mijn speelsters zal dat niet anders zijn - dat is nu eenmaal de topsportmentaliteit -, ook al gunnen ze elkaar onderling succes. Zo hoort het."



Een live-uitzending op nationale televisie: voor veel Belgen wordt de trofee een eerste kennismaking met het vrouwenvoetbal. "Onze speelsters zelf zullen blij zijn met de invoering", aldus Serneels. "Dit is een nieuwe deur die opengaat, maar het is keer op keer afwachten hoe de buitenwereld reageert. In het verleden heeft me dat soms ontgoocheld. Even vaak werd ik positief verrast. (grijnst) Ik hoop dat het nu dat laatste wordt, want dit kan een nieuwe stap in de ontwikkeling van 'het product Red Flames' zijn."

Wat het ook wordt: "Mijn meisjes zullen genieten van de aandacht. En ja, ze verdienen dit moment in de schijnwerpers."

2. EK IN NEDERLAND: "Eerste doel: Denemarken kloppen" 16 juli om 20.45 uur. Dan starten de Red Flames tegen Denemarken aan hun eerste EK, maar in werkelijkheid is de voorbereiding nu al begonnen. "Eind vorig jaar was ik een beetje zenuwachtig", zegt Serneels. "Bepaalde tegenstanders lieten erg lang op zich wachten om oefenmatchen vast te leggen. Intussen is die nervositeit weg, want ons sportief programma is zo goed als rond. Ook extrasportief zie ik het goedkomen. Dat is belangrijk. We willen een goeie omkadering en structuur neerzetten."

De komende maanden neemt België deel aan de Cyprus Cup en spart het tegen Schotland en wereldtopper Japan. Daarnaast lopen er onderhandelingen over andere vriendschappelijke duels. "We moeten keihard werken om klaar te zijn. Het EK kan een belangrijk kantelpunt worden. We hebben een basis qua fans en media-aandacht, maar we moeten ons blíjven tonen. Ik ben er alvast van overtuigd dat we een mooie rol kunnen spelen in Nederland."



Concreet: Serneels wil graag doorstoten. "Puur sportief moet dat de ambitie zijn. (denkt na) Tuurlijk kunnen we daar drie keer verliezen, maar ik wil niet doemdenken. Ik vind het al plezant dat buitenlandse bondscoaches ons als een mogelijke verrassing zien. En waarom ook niet? We hebben talent. En onze twaalfde man kan ons helpen. Liefst in de match tegen Denemarken al. Die partij winnen is onze eerste doelstelling." © photo news.