Dát werd tijd: nu ook een Gouden Schoen voor vrouwen

Door: redactie

14/01/17 - 06u00

De Red Flames bouwen een feestje na hun plaatsing voor het EK in Nederland dat deze zomer gespeeld wordt. © photo news.

2017 wordt het jaar van het Belgische vrouwenvoetbal. Niet alleen spelen de Red Flames het EK, ook reikt 'Het Laatste Nieuws' een Gouden Schoen voor vrouwen uit. Een primeur. Sinds 1954 bestaat de Gouden Schoen, een prijs voor de beste speler uit de Belgische eerste klasse van het voorbije kalenderjaar. Op 8 februari op het Gala in Lint komt daar voor het eerst een Gouden Schoen voor vrouwen bij. Bij de dames gaat het niet om de beste speelster van de Belgische competitie, wel om de beste speelster met de Belgische nationaliteit. Ook meisjes die in het buitenland aan de slag zijn, komen in aanmerking.



Uw krant stelde een unieke jury samen, die zeventig kenners van het vrouwenvoetbal telt. Het gaat dus om andere stemgerechtigden in vergelijking met de klassieke Gouden Schoen. De jury kan kiezen voor in totaal tien genomineerden - allen internationals. Topfavorieten zijn Tessa Wullaert, Janice Cayman en Aline Zeler, niet toevallig allemaal lid van de Red Flames. De nationale ploeg is gekwalificeerd voor het EK in Nederland deze zomer. Die wedstrijden tegen Denemarken, Noorwegen en Nederland zullen live te volgen zijn op de openbare omroep. En behoudens blessures zal dan ook de eerste vrouwelijke Gouden Schoen meespelen.