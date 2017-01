Stem voor jouw Gouden Goal van het Jaar

Door: redactie

18/01/17 - 10u30 Bron: vtmnieuws.be

video Op het grootse gala van de Gouden Schoen op woensdag 8 februari zal ook de Gouden Goal van het afgelopen jaar bekend gemaakt worden. In samenwerking met VTM gingen we wekelijks op zoek naar de mooiste goals in de Jupiler Pro League. Uiteindelijk kwamen we via de Gouden Goals van de Maand doorspekt met enkele wildcards tot onderstaande 10 genomineerde parels. In bovenstaande video kan je die nog eens achter elkaar bekijken en dan jouw keuze maken in onze poll hieronder. Stemmen kan tot 1 februari, een week voor het gala dus. Laat jouw stem horen en kies voor jouw allermooiste treffer van 2016!

De 10 genomineerde goals:

1. Vercauteren, 3-2 in Westerlo-KV Mechelen

Van een weergaloos debuut voor Westerlo gesproken. Vercauteren knalde de bal fantastisch mooi vanop het hoekje van de zestienmeter in het dak van het doel.



2. Ndidi, de 1-0 in RC Genk-Club Brugge

Dat Nidi een lucratieve transfer naar Leicester versierde, heeft Ndidi misschien een beetje te danken aan zijn heerlijke loeier recht in de kruising in de play-offs tegen Club Brugge.



3. Izquierdo, de 1-2 in AA Gent-Club Brugge

Deze geweldige treffer, na een slalom voorbij twee man een pegel in de eerste bovenhoek, zette Club Brugge onmiskenbaar en onstuitbaar op weg naar een ruime zege in de Ghelamco Arena. En naar de titel, waarin Izquierdo een fors aandeel had.



4. Bailey, de 1-1 in Genk-Anderlecht

Bailey, nog zo'n gegeerd goudhaantje van Racing Genk. Knalde tegen Anderlecht heerlijk raak: afvallende bal klaarleggen met linkerdij en dan vernietigend uithalen met rechts.



5. Verdier, de 1-0 in KV Mechelen-STVV

Overheerlijk hoe Verdier een voorzet vanop de flank in één tijd overnam en netjes in de verste kruising deponeerde.



6. Van Rhijn, de 1-0 in Club Brugge-AA Gent

Ricardo Van Rhijn is helaas voor Club voor enkele weken out. Hoe belangrijk hij wel is voor blauwzwart bewees deze magistrale vrije trap tegen AA Gent, de enige goal in die topper.



7. Vormer, de 2-0 in Club Brugge-Westerlo

Vormer knalde meermaals knap raak voor Club, maar wij kozen deze verwoestende pegel tegen Westerlo.



8. Musona, de 3-0 in Oostende-Genk

Collectief absoluut een van de mooiste goals. Na een vliegensvlugge combinatie zorgde Berrier voor het subtiele tikje naar de vrijstaande Musona, die dan ook nog eens prachtig in de verste bovenhoek besloot.



9. Vossen, de 6-1 in Club Brugge-KV Mechelen

Ook bij deze goal was het zalige hakje van Vormer bij de assist de bepalende factor. Vossen stuurde vervolgens de keeper de verkeerde kant op en scoorde al zijn vierde in die beklijvende partij tegen KV Mechelen.



10. Chipciu, de 1-3 in AA Gent-Anderlecht

Afsluiten doen we met de even cruciale als geweldige knal van Chipciu in de Ghelamco Arena. De Roemeen van Anderlecht trok vanop de rechterflank naar binnen en vuurde dan fantastisch raak met links in de verste bovenhoek.