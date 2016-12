Als we bookmakers mogen geloven, wordt dit de winnaar van de Gouden Schoen 2016

Door: Glenn Bogaert

29/12/16 - 13u50

© belga.

De winterstop is een feit en dus mogen we stilaan beginnen uitkijken naar de uitreiking van de Gouden Schoen. De mooiste voetbalprijs van het land wordt wel pas toegekend in februari, maar de spanning stijgt nu al langzaam maar zeker. Niet in het minst bij de bookmakers, u kunt nu al volop inzetten op de winnaar en er zijn natuurlijk favorieten. En in het bijzonder één topfavoriet.