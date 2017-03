Belgian Tornados zijn tevreden met zilver

Door: redactie

5/03/17 - 22u02 Bron: Belga

© belga.

EK atletiek indoor De Belgian Tornados zijn er niet in geslaagd hun Europese indoortitel op de 4x400m te verlengen. In de Kombank Arena in Belgrado eindigde het Belgische kwartet als tweede in 3:07.80 achter winnaar Polen (3:06.99).

Jacques Borlée wilde het toernooi gebruiken als test en zette daarom Robin Vanderbemden als startloper in het team. Die gaf, na wat gedrum, het stokje als derde door aan Julien Watrin. Hij loodste de Tornados naar plaats 2, waarna Kevin Borlée de Pool voor hem bijbeende. Zo kon zijn jongere broer Dylan in een gedeelde eerste positie als slotloper aan de laatste twee rondjes beginnen.



Dylan mocht het voor het eerst als slotloper proberen. Hij begon naast Rafal Omelko aan zijn race, maar moest zijn opponent al vlug laten gaan. De tweede plaats hield hij wel vast.



"Dit was een nieuwe rol voor mij. Ik heb geprobeerd zo snel mogelijk het stokje over te nemen voor de Pool want ik wist dat hij snel zou zijn. Hij won hier toch individueel zilver", reageerde Dylan Borlée. "Ik heb het maximum gegeven en met zilver mogen we, gezien de omstandigheden, tevreden zijn. Je kan niet altijd eerste zijn. De volgende kampioenschappen zullen we er weer staan, daar twijfel ik niet aan."



Kevin Borlée was, net zoals zijn tweelingbroer Jonathan, aanvankelijk niet voorzien voor dit EK. Bij gebrek aan alternatief moest 'Kev' toch opdraven in Kombank Arena. De jetlag -de twins keerden pas dinsdag terug uit Australië- en het gebrek aan specifieke indoortraining nam hij erbij.



"Jonathan en ik waren helemaal niet voorbereid. In Australië hebben we zwaar getraind. Een van ons beiden moest lopen, en ik ben het geworden", legt hij uit. "Mijn benen voelden wat zwaar aan, ik kom nog ritme tekort, heb het moeilijk om mij te lanceren. Door mijn voetprobleem ben ik ook later herbegonnen. Maar ik ben wel blij met dit zilver. Het blijft een medaille."



Robin Vanderbemden lag na afloop uitgeteld op de grond in de mixed zone. Hij was duidelijk erg diep gegaan. "Na 200m verzuurde ik en werd het wat wazig voor mijn ogen", vertelde hij. "Ik ben het niet gewend als starter te beginnen, en dan nog vanuit baan 6. Mijn start was heel snel. Ik was verrast dat ik na 150m voorop lag. Daarna kwam de Pool over mij en was er wat gedrum. Maar dit is een ervaring geweest en ervaring opdoen was uiteindelijk de bedoeling van dit EK. Bovendien pak ik een eerste medaille in een toernooi waarin ik de finale loop. Dat is leuk."



Julien Watrin was door een hielblessure licht onzeker maar kon uiteindelijk toch aantreden. "Ik ben tevreden over de wedstrijd. Je merkte wel dat we op vlak van explosiviteit nog niet staan waar we over twee maanden moeten staan (tijdens de World Relays, red). Zoiets betaal je cash. Maar iedereen heeft goed gelopen. Als je Kevin vandaag ziet, en dat met de jetlag die hij nog moet verteren, zoiets is super. Hij is een machine in de aflossing."



.