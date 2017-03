Borlée: "Ik ga mijn atleten geen druk opleggen, anders zou ik wel mijn beste team opstellen"

Door: redactie

4/03/17 - 16u08

Jacques Borlée © belga.

Jacques Borlée rekent morgenavond op een medaille van zijn Belgian Tornados op het EK indoor. Het kleurtje, dat maakt hem niet zoveel uit. "Ik ga mijn atleten geen druk opleggen, anders zou ik wel mijn beste team opstellen."

Kevin, Jonathan en Dylan Borlée, plus Julien Watrin: dat is op papier het beste team dat morgen in Belgrado z'n Europese titel van 2015 moet verdedigen. Jacques Borlée is evenwel van oordeel dat de Belgian Tornados niet alleen van de tweelingbroers afhankelijk mag zijn. Als ze in de toekomst nog een rol van betekenis wil spelen op de 4x400m, dan moeten hun vervangers hun verantwoordelijkheid opnemen. En dus treedt Kevin óf Jonathan Borlée morgen niét aan in de finale. "Kevin of Jonathan? Wie het beste slaapt en het beste is hersteld van de jetlag na hun terugkeer uit Australië, die stel ik op. Maar ze lopen niet allebei, dat is zeker."



Het is te zeggen: als Julien Watrin honderd procent fit is. Watrin sukkelde vorige week met pijn aan zijn hiel en is daar nog niet helemaal van verlost. Maar de Brusselse coach laat het aan Watrin zélf over om eerlijk t zeggen of hij zich al dan niet klaar voelt om te lopen. Alleen als Watrin afzegt, komen de drie broers in actie.



"Ik reken op het podium maar ik leg mijn team geen enkele druk op," zegt Borlée. "Het is zoals met Thiam: we doen aan het EK indoor mee om ons te amuseren. We zijn vol vertrouwen maar het doel, dat ligt later in het jaar: het WK aflossingen in de Bahamas, waar de topacht al een ticket krijgt voor het WK, en het WK zelf waar we een nieuw Belgisch record willen lopen." Op het EK indoor van 2015 won België niet alleen het goud, ze deden dat ook in een Europese recordtijd(3:02.87). Een chrono die Dylan Borlée buiten het bereik van de Belgen en alle andere landenteam acht. Zijn vader durft daar geen geld op in te zetten: "In Rio had ik dat ook niet voor mogelijk gehouden maar is het er wel uitgekomen. Je weet maar nooit."