"Het lijkt me nu te vroeg in mijn carrière om al wereldrecords aan te vallen"

Valerie Hardie

4/03/17 - 14u57

Eén dag na haar demonstratie op het EK indoor was Nafi Thiam (22) daarnet in Belgrado bereid om nog even terug te blikken op de tweede gouden medaille uit haar carrière, na de olympische titel in Rio. In het Hyatt Regency hotel troffen we een ontspannen atlete aan, die goed weet ze wil, maar ook wat ze niet wil: "Het lijkt nu te vroeg in mijn carrière om al wereldrecords aan te vallen."

Betekent die gouden medaille veel voor jou, of is het er eentje om aan je collectie toe te voegen?

"Zo mag je dat niet opvatten. Uiteraard ben ik blij met een medaille. Het is niet omdat ik olympisch goud won, dat ik nu neerkijk op een Europese titel. Ik train al jaren keihard om er te staan op kampioenschappen, dat zijn de momenten waar je het voor doet. Ik zie zo'n medaille echt als een bekroning, als de beloning voor al mijn inspanningen, voor al die keren wanneer het zwaar is training, wanneer het niet lukt, of wanneer je geen zin hebt. Als je records verbetert of een medaille wint, dan besef je dat het allemaal wel loonde."



Je offert veel op voor je sport, maar voor je Europese titel krijg je nul euro, terwijl een wereldtitel wél rendeert. Stoort je dat?

"Dat is jammer want het gaat toch om een zekere som geld, maar daar doe ik het niet voor. En eigenlijk moet je dat vragen aan de Europese federatie: hébben ze de middelen niet of willen ze geen premies betalen? Nu, in de atletiek moet je het toch vooral van je sponsors hebben, wat in België helemaal niet evident is. Maar als je achter het geld begint te lopen, dan ben je slecht bezig, dan ga je foute keuzes maken. Niet in functie van je lichaam maar in teken van je portefeuille. Ik luister steeds naar mijn lichaam omdat ik op lange termijn denk. Dat is ook de reden waarom ik in Rio niet aan het hoogspringen heb meegedaan, hoewel sommigen dat niet begrepen." Lees ook EK-goud voor Nafi Thiam, Belgisch record van Tia Hellebaut houdt nipt stand

Je zei dat je je niet op de indoorcompetitie had voorbereid maar als je ziet welk resultaat je hier haalt, welke records je neerzet - wat zegt dat dan?

"Het is niet omdat ik me niet specifiek heb voorbereid op de winter dat ik heb stilgezeten. Het is wél zo dat ik beter in vorm zou zijn indien ik van het EK indoor écht een doel had gemaakt. Maar ik heb in het krachthonk gezeten, ik heb op de piste gestaan, het is niet alsof ik maar twee keer per week trainde - niet overdrijven, hé (glimlacht). Vergeet ook niet dat ik vorig jaar hard heb gewerkt. Oké, na de Spelen heb ik langer rust genomen dan anders maar die trainingsarbeid van vorig jaar verdwijnt niet zomaar, daar houd je wel wat van over. Mocht ik elke keer van nul moeten herbeginnen, laat het dan maar zo (lacht). Ik voelde me nu goed, dat wil niet zeggen dat ik me in de zomer even goed zal voelen."



Je zei ook: hoe ouder ik word, hoe moeilijker het zal worden om mijn records te verbeteren. Daar hebben we hier niks van gemerkt, met PR's op de 60m horden en het hoogspringen.

"Je moet een onderscheid maken tussen de winter en de zomer. Ik ben wel beter dan ik vorig jaar in de winter was en dan is het niet zo raar dat ik nu indoorrecords verbeter. In de zomer ben ik wel op 100 procent en dan is het moeilijker om records te breken. Het zal zeker niet makkelijk zijn om mijn records van Rio te verbeteren, ik zal geweldig blij zijn als ik er op het WK in Londen al ééntje kan breken."



Je coach Roger Lespagnard meent dat het wereldrecord in je bereik lag. Overweeg je daar een doel van te maken?

"Als ik dat wil doen, dan moet ik me daarop toeleggen. Dan kan ik niet zeggen dat het EK indoor een etappe op m'n route is. Maar het lijkt me nu te vroeg in mijn carrière om al wereldrecords aan te vallen. Dat doe je als je meer maturiteit hebt, constanter bent. Nu, als ik me daar op een dag aan wil wagen, dan zal ik het ook doen én dan zal ik me daar ook op voorbereiden." © getty.

Weet je dat geen enkele Belgische atlete ooit een wereldrecord in handen had?

"Dus ik kan geschiedenis schrijven, bedoel je? Dat is niet wat we aantrekt. Als ik het probeer, dan zal dat voor mezelf zijn. Maar dat is nu niet aan de orde, dat past voorlopig niet in mijn plannen."



Op het EK junioren in Rieti in 2013 was je net als nu favoriete voor de titel. Die druk verpestte het plezier van je goud, zei je. Heb je je nu wel geamuseerd als favoriete?

"Ik heb veel geleerd van die ervaring, dat is zeker. Ik kan nu makkelijker afstand nemen. Ik maak me niet meer druk in wat de kranten schrijven of wat de commentaren zouden zijn als ik zou falen. Ik doe aan atletiek voor mezelf. Het is een goede zaak dat ik dat zo vroeg in mijn carrière heb meegemaakt en dat ik me daar bewust van werd. Dat heeft me geholpen. Ik weet dat de mensen in België me meer volgen en meer van mij verlangen omdat ik olympisch kampioene ben, maar eens ik op de piste sta, heb ik daar geen last van, dan concentreer ik me op wat me te doen staat." © epa. © getty.