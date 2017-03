Zevenkamper Pittomvils start met veertiende plaats op 60m

Door: redactie

4/03/17 - 10u18 Bron: Belga

Niels Pittomvils naast Nafi Thiam, die gisteren al goud pakte op de vijfkamp. © belga.

EK atletiek indoor Niels Pittomvils heeft vandaag een chrono van 7.22 laten optekenen op de 60m, de eerste proef van de zevenkamp, op de Europese kampioenschappen indoor in de Servische hoofdstad Belgrado. Pittomvils was daarmee goed voor een zesde plaats in zijn reeks, een veertiende in totaal.