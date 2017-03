Pittomvils sluit eerste dag in zevenkamp af als dertiende

Door: redactie

EK atletiek indoor Niels Pittomvils heeft de eerste dag van de zevenkamp op het EK atletiek in het Servische Belgrado afgesloten met een vijfde plaats in het hoogspringen. Met een sprong over 2m04 verbeterde de 24-jarige Limburger zijn persoonlijk record met vijf centimeter. In de stand blijft hij dertiende.