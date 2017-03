EK-goud voor Nafi Thiam, Belgisch record van Tia Hellebaut houdt nipt stand

Peter Luysterborg/Yari Pinnewaert

3/03/17 - 19u11

© belga.

EK Indoor Goud in Rio, goud in Belgrado. Nafi Thiam blijft als een orkaan door de meerkamp razen. De olympisch kampioene beleefde vandaag in de Servische hoofdstad een nieuwe gloriedag. Thiam spéélde met de concurrentie en veroverde op autoritaire wijze goud op de vijfkamp. Het Belgisch record van Tia Hellebaut hield nipt stand.

Wéér goud voor Nafi Thiam, maar géén nieuw Belgisch record. Na zeges op de 60m horden, het hoogspringen en het kogelstoten, en een derde plaats in het verspringen, kon Thiam voor het goud niks meer gebeuren. De tweede grote titel op rij was binnen. Wat restte als doelstelling, was een verbetering van het Belgisch record van Tia Hellebaut. De 4.877 punten die Hellebaut op 11 februari 2007 in Gent realiseerde, lagen binnen handbereik. Dat besefte Hellebaut zelf ook, want ze tweette met welke chrono Thiam haar van de tabellen zou vegen: 2:23.85. Helaas, in de afsluitende 800 meter bleek het vat af bij de 22-jarige Brusselse. Thiam pufte en zweette zich in de laatste ronde naar de finishlijn en klokte af na 2:24.44. Daarmee sloot ze af met 4.870 punten, zeven minder dan de recordvijfkamp van Hellebaut. Thiam verbeterde wel ruimschoots haar eigen persoonlijk record (4.696 punten). De Oostenrijkse Ivona Dadic werd met 4.767 punten tweede, de Hongaarse Györgyi Zsivoczky-Farkas met 4.723 punten derde. Lees ook Nafi Thiam leidt Belgische delegatie op EK atletiek indoor in Belgrado

Nafi Thiam: "Focus op persoonlijke records, niet op medaille" Nafi has to run 2.23.85 in the 800m to beat my national record pentathlon! 4 laps of honour ¿¿ #belgrade2017 #YesSheCan C'mon @thiam_nafi — Tia Hellebaut (@TiaHellebaut) Fri Mar 03 00:00:00 MET 2017 © ap. © belga.

Thiam leidde autoritair na twee disciplines en startte bijzonder voorzichtig in het kogelstoten. Met een worp van 14m11 bleef ze aanvankelijk onder de verwachtingen. De rechterarm moest duidelijk nog even opwarmen, want bij haar tweede beurt kwam ze tot 15m29, amper zes centimeter onder haar persoonlijk record van 15m35.



Onze landgenote sprong meteen naar de leiding en de concurrentie beet haar tanden stuk op de knappe prestatie van Thiam. De Hongaarse Zsivoczky-Farkas was de enige die min of meer nog in de buurt kwam (14m95). Bij haar derde en laatste poging gooide Thiam de kogel naar 14m62. Door haar zege vergrootte ze haar bonus in het algemene klassement.



6m23, 6m37 en nog eens 6m23. Het reeksje van Nafi Thiam in het verspringen mocht gezien worden. Voor een vierde overwinning op rij volstond het net niet. De Oostenrijkse Ivona Dadic (6m41) en de Hongaarse Györgyi Zsivoczky-Farkas (6m38) sprongen net iets verder. Haar gouden plak stelde Thiam daarmee wél veilig. © belga.