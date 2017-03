Jan Van Den Broeck over EK atletiek: "Ben niet in Belgrado om maar een keer te lopen"

Lander Verhoeven

2/03/17 - 11u45 Bron: Belga

Jan Van Den Broeck (links) © belga.

Jan Van Den Broeck treedt morgenmiddag aan in de reeksen van de 800 meter op het EK indoor. "Ik ben vorige week een paar dagen ziek geweest. Maar daarna heb ik nog enkele geslaagde trainingen kunnen afwerken, dus het ziet er goed uit", zegt hij.

De 27-jarige atleet plaatste zich eind januari tijdens de VAL-kampioenschappen door 1:48.08 te lopen, veertien honderdsten onder het minimum. Zijn pr uit 2012 bedraagt 1:47.19. "Ik wist wel dat die limiet mogelijk was, en met het haaswerk van mijn trainingspartner Laurens Schockaert is het gelukt. Nu sta ik hier", lacht hij.



Van Den Broeck was er twee jaar geleden ook bij op het EK indoor in Praag. Hij miste toen op een haar na de finale. Heeft hij nog een rekening openstaan? "Goh ja, toen was ik nog profatleet (bij Defensie, red), dat is nu niet meer het geval. Ik werk nu als postbode en moet na mijn uren trainen", legt hij uit. "Maar laat het duidelijk zijn dat ik hier niet ben om maar een keer te lopen. Halve finale is volgens mijn trainer Frankie De Feyter zeker mogelijk. Als ik zaterdag eens 'zot' kan doen, zit er misschien een finale op zondag in."



Weining reserves

De combinatie werk-topsport valt, zo legt Van Den Broeck uit, niet te onderschatten. "Het is vrij lastig. Ik sta op om half vier 's morgens en werk tot de middag. Vervolgens slaap ik een paar uur en pas daarna kan ik beginnen trainen. Rond 22u kom ik thuis en kruip ik in bed om 's anderendaags weer om half vier op te staan. Het is een heel ander ritme maar ik raak er wel stilaan aan gewend. Het feit dat ik hier sta, is daarvan het bewijs. Maar het vraagt wel veel van mijn lichaam want mijn nachtrust is veel te kort. Ik voel dat ik weinig reserves heb."



Van Den Broeck, die getrouwd is met atlete Marjolein Lindemans, is niettemin klaar om in Belgrado drie races in evenveel dagen te lopen. "Dat moet zeker lukken. Ik verteer zware trainingsdagen die elkaar snel opvolgen altijd goed. Mijn limiet heb ik gelopen een dag na een wedstrijd in Nederland waar ik haas was voor mijn trainingspartner. Sowieso ben ik de tweede dag altijd beter. Laat ons hopen dat het nu ook zo is. De derde dag (met de finale zondag om 17u50) wordt dan genieten en dan probeer ik er nog eens alles uit te halen, want na dit weekend is het indoorseizoen voorbij."