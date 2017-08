Meer dan 30 tattoos en wel zéér opvallende make-up: deze opmerkelijke verschijning verwacht je niet meteen op een atletiekbaan

Glenn Van Snick

13/08/17 - 08u33

© reuters.

Inika McPherson. U kent ze waarschijnlijk niet om haar glorieuze prestaties - de Amerikaanse werd op het WK atletiek negende in de finale van het hoogspringen - des te meer om haar wel zeer extravagant voorkomen. De dertigjarige draagt meer dan dertig tatoeages en begint niet aan haar onderneming alvorens een flinke dosis in het oog springende make-up aan te brengen. Het goud was dan wel voor de Russische Maria Lasitskene, opvallen deed McPherson zonder twijfel minstens evenveel.