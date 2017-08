Drama op WK atletiek: Usain Bolt krijgt kramp bij afscheid, want "zijn spieren waren niet goed opgewarmd"

Valerie Hardie

12/08/17 - 23u05

© afp.

Een afscheid in schoonheid, het was Usain Bolt niet gegund. Nadat hij zaterdag de finale op de 100m al verloor, droop de Jamaicaan gisteren met lege handen af nadat hij zelf met een blessure moest opgeven in de finale van de 4x100m. Je zou er haast bij vergeten dat Groot-Brittannië het goud won op de 4x100m, voor de VS en Japan.

© photo news. © getty. © afp. Is er nog een beter bewijs nodig dat het tijd was voor Usain Bolt om te stoppen dan zijn 'final race' in Londen? Na ongeveer vijftig meter in zijn spurt greep de Jamaicaan naar zijn linkerbil, een grimas op het gelaat. Over and out. Niks aan te doen. Heel het stadion zoog de adem vol ongeloof in maar hoe hard Bolt nog probeerde om zich staande te houden, het ging niet gewoon meer. Zijn carrière eindigde niet met een twaalfde WK-goud maar wel liggend op de piste, kreunend van de pijn, terwijl anderen triomfeerden. Groot-Brittannië vloog naar de zege, in 37.47, voor de VS (37.52) en Japan (38.04).



En zo kreeg niet Usain Bolt het ererondje en het applaus voor een carrière van tien jaar vol ongekende successen, maar wel 'Team GB'. Terwijl zij met hun Union Jack paradeerden, kroop Bolt langzaam overeind en om 23u04 pikkelde hij over de finish. Dat was het dan. Afscheid in mineur. Wàt was de grote man ontgoocheld. Interviews, daar had hij even geen zin meer in. Zonder het publiek nog te groeten, dook hij de catacomben in van het olympisch stadion. Dat was het dan weer. Tot ziens, grote mijnheer. Zijn naam staat voor altijd in de geschiedenis van de atletiek en van de sport gebeiteld. Elfvoudig wereldkampioen. Achtvoudig olympisch kampioen. Snelste man aller tijden. Lees ook 44,72 km/u en 7 wereldtitels in 9 minuten: de opmerkelijke cijfers van de uitzwaaiende Usain Bolt

