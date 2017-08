44,72 km/u en 7 wereldtitels in 9 minuten: de opmerkelijke cijfers van de uitzwaaiende Usain Bolt

Valerie Hardie

12/08/17

© photo news.

Vanavond trekt Usain Bolt zijn allerlaatste sprint. Met de finale van de 4x100 meter kan Thunderbolt zijn - hou u vast - twaalfde wereldtitel bemachtigen. Negen jaar lang domineerde de Jamaicaan de spurt en zette hij records neer die mogelijk nooit meer geëvenaard worden. Een kleine greep uit zijn prestaties voor hij zo dadelijk aan zijn laatste kunststukje begint.

3: Het aantal wereldrecords dat hem toebehoort. De twee individuele - 9.58 op de 100m, 19.19 op de 200m - houden intussen al acht jaar stand. De derde, met de 4x100m aflossingsploeg van Jamaica (36.84), dateert van Londen 2012. Hij verbeterde in totaal acht keer het wereldrecord. Lees ook Usain Bolt mag zich opmaken voor ultiem optreden in finale 4x100 meter

6: Aantal keer verkozen tot Atleet van het Jaar door de IAAF: in 2008, 2009, 2011, 2012, 2013 en 2016. Ook een record. Alleen Hicham El Guerrouj (2001, 2002 en 2003) komt in de buurt.

8: Olympische titels van Bolt, al zijn het er eigenlijk 9: in 2016 moest hij er eentje afstaan - die op de 4x100m in 2008 - omdat zijn landgenoot Nesta Carter bij het hertesten van de urinestalen positief bleek. Carl Lewis is nog altijd recordhouder in de atletiek met negen keer goud en één keer zilver. © photo news.

11: Wereldtitels op zijn palmares, drie meer dan Carl Lewis, Michael Johnson en LaShawn Merritt. Als vanavond alles naar wens verloopt op de 4x100m, sluit hij zijn carrière af met 12 keer WK-goud en 15 WK-medailles in totaal.

44,72 km/u: Of 12,4 meter per seconde. De topsnelheid die Bolt haalde bij zijn wereldrecordsprint op de 100m in Berlijn. Hij bereikte die na 68 meter.

149: De ererondjes die Bolt mocht maken sinds hij in 2002 wereldkampioen bij de junioren werd. © photo news.

549: Seconden die Bolt (inclusief voorrondes) op 6 WK's in totaal nodig had om zijn 7 individuele wereldtitels op de 100m en 200m te winnen: 78 seconden per medaille dus. Op de Spelen ging het nog sneller: 320 seconden voor zijn zes olympische titels, een kleine 53 seconden per titel.