Usain Bolt mag zich opmaken voor ultiem optreden in finale 4x100 meter

DM

12/08/17 - 12u40 Bron: Belga

© epa.

Usain Bolt heeft zich vanmiddag op het WK atletiek in Londen met het Jamaicaanse kwartet vlot geplaatst voor de finale van de 4x100 meter aflossing.

Bolt was de slotloper in een team met starter Tyquendo Tracey, Julian Forte en Micheal Campbell. Jamaica haalde het in de tweede reeks in 37.95 voor Frankrijk (38.03) en China (38.20).



In de eerste reeks ging de zege naar de Verenigde Staten, met onder meer Justin Gatlin en Christian Coleman, in 37.70 voor Groot-Brittannië (37.76) en Japan (38.21).



Deze zes landen stootten door naar de finale, net als Turkije (38.44) en Canada (38.48), die werden opgevist met een verliezende tijd.



Vorig weekend moest Usain Bolt de wereldtitel op de 100 meter aan Gatlin laten. Die haalde het in 9.92 voor Coleman (9.94) en Bolt (9.95).



De finale van de 4x100 meter wordt het laatste kunststukje van Bolt op het internationale toneel. De race staat vanavond om 22u50 geprogrammeerd. Bolt kan er zijn twaalfde wereldtitel pakken. Hij is ook achtvoudig olympisch kampioen.