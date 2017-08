Even van het padje... en daarna toch vierde worden, deze Keniaanse krijgt het helemaal voor mekaar

DM

Beatrice Chepkoech heeft haar finale op de 3000m steeple wel heel apart ingedeeld. De Keniaanse miste in de eerste ronde meteen de insnijding bij de bocht en was zich van geen kwaad bewust. Gelukkig zette de loopster haar slippertje meteen recht en kon ze snel weer aansluiten bij het pak. Opvallend, want Chepkoech zou daarna zelfs nog naar een vierde plaats lopen in de finale. Wie weet wat er had ingezeten, als ze haar eerste bocht niet had gemist... Grappige beelden leverde het alvast wel op.