Geen finale voor Anne Zagré op 100 meter horden

Door: redactie

11/08/17 - 20u08

© photo news.

WK atletiek

Anne Zagré is uitgeschakeld in de halve finales van de 100 meter horden. Onze landgenote eindigde achtste en laatste in haar reeks. Zagré klokte af in een teleurstellende tijd van 13:34. Enkel de snelste twee van elke reeks en de beste twee verliezende tijden plaatsten zich voor de finale. De Australische Sally Pearson won de halve finale van Zagré in 12.53.



Het Belgische record van Zagré bedraagt 12.71. Dit seizoen liep ze al 12.96, eerder op de dag zette ze in de reeksen 12.97 op de tabellen. Eline Berings, de tweede Belgische hordeloopster, strandde in de reeksen. De finale staat morgen om 21u05 op het programma.