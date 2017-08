Gezien? Australische hordenloopster pakt uit met zwierende heupbewegingen

DM

11/08/17 - 14u00

De opwarming van Michele Jenneke is stilaan een begrip geworden in het atletiekwereldje. De Australische hordenloopster pakt voor elke race uit met enkele heupbewegingen en ook op het WK in Londen was het prijs. Het dansje leverde de 24-jarige atlete helaas weinig op. In haar reeks op de 100m horden werd ze pas zesde en dat was onvoldoende voor de Australische om door te stoten naar de halve finales.