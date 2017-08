Van Niekerk en Makwala laten zich verrassen door Turk Guliyev

YP

WK atletiek Niet topfavoriet Wayde van Niekerk en ook niet publieksheld Isaac Makwala, maar de Turk Ramil Guliyev verraste met de gouden medaille op de 200 meter bij de WK atletiek in Londen.

Guliyev had een geweldige versnelling in de laatste meters en won in 20,09. De Zuid-Afrikaan Van Niekerk, die in Londen zegevierde op de 400 meter en aasde op een tweede gouden plak, werd 'afgescheept' met zilver in 20,11. Jereem Richards liep één duizendste langzamer dan Van Niekerk en pakte het brons.



Makwala arriveerde 'slechts' als zesde. Om de sprinter uit Botswana was veel te doen op de WK. Hij werd maandag nog voor 48 uur in quarantaine gezet wegens een besmettelijk virus, vandaag stond hij toch in de finale op de 200 meter. De Botswaan mocht vanwege zijn besmetting niet starten in de series van de 200 meter en miste de finale van de 400 meter. Op die afstand was de dertigjarige atleet een groot kanshebber op een medaille.



Gisteren liep de in Groot-Brittannië verplichte 48 uur quarantaine af en de internationale atletiekfederatie IAAF gaf Makwala alsnog een herkansing. Die greep de atleet met beide handen. Eerst liep hij in zijn eentje in de series ruim onder de vereiste kwalificatietijd voor de halve finales, waarna hij zich met gemak voor de finale plaatste. De push-ups die Makwala na afloop van zijn solo in het Olympisch Stadion deed, gingen de hele wereld over.