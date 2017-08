Bouchikhi 'misrekent' zich op 5.000 meter: "Dit doet pijn"

Bewerkt door: PL

WK atletiek "Dit doet pijn", reageerde Soufiane Bouchikhi nadat hij zich net niet voor de finale van de 5.000 meter kon plaatsen op het WK in Londen. "Ik heb me gewoonweg misrekend. Ik dacht dat er een kopgroep van negen weg was, het waren er tien."

"Ik zat in de tweede reeks en wist dus dat een tijd onder de 13:30 goed genoeg was voor een finaleplaats", aldus Bouchikhi. "Het kwam er gewoon op aan bij de eerste tien te finishen. Er was een groepje weg, negen man dacht ik, en net voor mij liepen er nog twee waarvan ik wist dat ik ze zeker in de sprint zou verslaan. Ik dacht dan ook dat ik als tiende finishte, maar het werd tot mijn grote teleurstelling de elfde plaats."



"Ik word hier zestiende in de eindrangschikking en alleen de beste vijftien lopen de finale. Het had minder pijn gedaan als ik 25ste was geworden. Dan had ik kunnen zeggen 'het was een fijne ervaring, maar ik was niet goed genoeg voor de finale'. Het is echt jammer. Ik had mijn land België zo graag trots gemaakt. Had ik geweten dat er negen man vertrok, had ik wel het risico genomen om hen proberen te volgen. Nu rekende ik op mijn sprint."