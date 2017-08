Chinese kogelstootster Gong Lijiao heeft eindelijk goud beet

DM

9/08/17 Bron: Belga

© afp.

WK Atletiek De Chinese kogelstootster Gong Lijiao heeft goud veroverd op de wereldkampioenschappen atletiek in Londen. Met een worp van 19m94 verwees ze de Hongaarse Anita Marton (19m49) en de Amerikaanse Michel Carter (19m14) naar de dichtste ereplaatsen.

Voor de 28-jarige Gong is het na tal van ereplaatsen de eerste grote titel. Twee jaar terug veroverde ze in Peking zilver. In 2009 en 2013 moest ze met brons vrede nemen, net als op het WK indoor van 2014. In 2012 werd ze in Londen olympisch vicekampioene. Op de Spelen van vorig jaar in Rio de Janeiro werd ze vijfde.