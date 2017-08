Van Niekerk heeft geen overschot op de 200m, Makwala ster van de avond

DM

WK Atletiek Isaac Makwala heeft zich vanavond geplaatst voor de finale van de 200 meter op het WK atletiek in Londen. De veelbesproken sprinter had zich eerder op de avond nog maar geplaatst voor de halve finales en stoot nu dus ook meteen door naar de finale. Ook de Zuid-Afrikaan Wayde van Niekerk plaatste zich voor de finale, maar wel pas dankzij de beste verliezende tijden.

De 30-jarige Makwala finishte in zijn reeks als tweede in 20.14 en plaatste zich zo knap voor de finale van donderdag. De reeks van Makwala werd gewonnen door de Amerikaan Isiah Young (20.12).



In de derde en laatste halve finale had de Zuid-Afrikaan Wayde van Niekerk, die gisteren nog de wereldtitel pakte op de 400 meter, meer moeite om zich te plaatsen voor de finale. Van Niekerk finishte pas als derde in 22.28, maar mag dankzij de beste verliezende tijden toch naar de finale en zo proberen om de dubbelslag op de 200 en 400 meter binnen te halen.



De Jamaicaan Yohan Blake, wereldkampioen op de 100 meter in 2011, werd pas derde in de tweede halve finale en zijn tijd (22.52) was niet snel genoeg om opgevist te worden voor de finale.