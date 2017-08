Wat een soap! Zieke Makwala mag dan tóch de 200 meter lopen... in z'n eentje

Bewerkt door Glenn Van Snick

De door een besmettelijk virus getroffen Botswaanse atleet Isaac Makwala mag vandaag alsnog de 200 meter lopen bij de WK atletiek in Londen. Hij treedt aan het begin van de avond in zijn eentje aan in baan zeven en moet 20,53 of sneller lopen om zich te plaatsen voor de halve finales, die later vanavond worden gelopen.