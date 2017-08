Weer geen wereldtitel voor polsstokspringer Renaud Lavillenie, goud voor Sam Kendricks

YP

9/08/17 - 07u22 Bron: Belga

© getty.

Sam Kendricks heeft zich gisteravond laat in Londen tot wereldkampioen polsstokspringen gekroond. De 25-jarige Amerikaan ging als enige over 5m95. Een sprong over 5m89 was voor de Pool Piotr Lisek goed voor zilver. De Fransman Renaud Lavillenie overwon dezelfde hoogte, maar had daar een poging meer voor nodig.