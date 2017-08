Zuid-Afrikaan Wayde van Niekerk overklast het hele pak op de 400 meter

Door: redactie

De 25-jarige Zuid-Afrikaan Wayde van Niekerk heeft zijn favorietenrol op de 400 meter helemaal waargemaakt op de wereldkampioenschappen atletiek in Londen. Hij hoefde daarvoor zelfs niet voluit te gaan. De wereldrecordhouder (43.03) won uitbollend in 43.98. De Bahamaan Steven Gardiner (44.41) werd op ruime afstand tweede, het brons was voor de Qatarees Abdalelah Haroun (44.48).

Van Niekerk kon zo energie sparen voor de 200 meter. Op die afstand loopt hij morgen de halve finales. Donderdag kan hij de tweede atleet in de geschiedenis worden die de dubbel 200-400 meter realiseert op een groot kampioenschap. De Amerikaan Michael Johnson deed het hem voor op de WK van 1995 en de Spelen van 1996. Op de 400 meter veroverde Van Niekerk ook op de vorige WK al de titel en kroonde hij zich vorig jaar in Rio tot Olympisch kampioen. Op de 200 meter is zijn palmares nog blanco.



De Botswaan Isaac Makwala had de grootste concurrent voor Van Niekerk moeten worden, maar hij moest gedwongen forfait geven. Makwala werd geveld door het besmettelijke norovirus, een virale maag-en darmontsteking. Daardoor miste hij gisteren ook al de reeksen van de 200 meter. Vandaag wou Makwala wel starten, maar werd hem zeer tegen zijn zin de toegang tot het stadion ontzegd. "Terwijl ik me helemaal niet ziek voelde en nooit door een dokter onderzocht werd", beklaagde Makwala zich. Volgens de Internationale Atletiekfederatie werd de Botswaan gisteren wel degelijk onderzocht en moest hij volgens de Britse gezondheidsvoorschriften twee dagen in quarantaine blijven. "Het is heel jammer voor Makwala, maar we moeten aan het welzijn van alle atleten denken", verklaarde de IAAF.