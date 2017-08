Atletiekfederatie bevestigt dat "dozijn" atleten (waaronder Kevin Borlée) slachtoffer is van buikgriepvirus

Bewerkt door: MH

8/08/17

© belga.

De Internationale Atletiekfederatie (IAAF) bevestigde gisteravond dat een "dozijn" atleten, die actief zijn op het WK atletiek in Londen, het slachtoffer zijn van een buikgriepvirus. Onder hen ook Kevin Borlée. Hij werd ziek in de nacht van zondag op maandag. De Belgisch kampioen op de 400m loopt zaterdag met de Belgian Tornados in principe de reeksen van de 4x400m.

Naast Kevin Borlée is ook Isaac Makwala uit Botswana getroffen door het tourista-virus. Makwala moest al afzeggen voor de reeksen van de 200m maandagavond. Op die 200m had Makwala dit seizoen nochtans de beste wereldjaarprestatie gelopen in 19.77. Dinsdagavond wacht in principe de finale van de 400m. Ook daar is hij één van de favorieten na een zege in 44.30 in de halve finale zondagavond.



Naast Makwala en Borlée werden ook veel Canadese atleten getroffen, net als de Ier Thomas Barr. Hij moest zich terugtrekken uit de halve finales van de 400m horden maandagavond. De Canadese en Ierse atleten logeren in het hetzelfde hotel in Londen.



De IAAF en de Londense gezondheidsautoriteiten hebben maatregelen genomen om te proberen de verspreiding van de voedselvergiftiging, die zich vooral uit in braken en diarree, tegen te houden.