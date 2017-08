Wereldkampioene Nafi Thiam is aangekomen in België

Bewerkt door: MH

8/08/17 - 06u06 Bron: Belga

© belga.

Nafi Thiam is gisteravond, een dag eerder dan aangekondigd, aangekomen in België. De kersverse wereldkampioene zevenkamp nam vanuit Londen, waar het WK atletiek plaatsvindt, de laatste trein richting Brussel.

Omstreeks 22.38 uur kwam Thiam, die met enkele treinreizigers op de foto ging, aan in het Zuidstation. Via een achterdeur zette de 22-jarige studente geologie haar reis voort. Dat vernam Belga ter plaatse. Eerder op de avond werd de olympisch kampioene met haar bagage gespot in een taxi in Londen.



Thiam heeft zich zondagavond op het WK atletiek in Londen tot wereldkampioene gekroond in de zevenkamp. De nog altijd maar 22-jarige atlete bezorgde België zo, twaalf maanden na haar olympisch goud in Rio, zijn allereerste wereldtitel.