Keniaanse Kipyegon snelt naar goud in spannende finale 1.500 meter

WK Atletiek De 23-jarige Keniaanse Faith Kipyegon heeft de 1.500 meter gewonnen op de wereldkampioenschappen atletiek in Londen. In 4:02.59 liet de olympische kampioene de Amerikaanse Jennifer Simpson (4:02.76), wereldkampioene in 2011, en de Zuid-Afrikaanse Caster Semenya (4:02.90), olympisch kampioene op de 800 meter, achter zich.