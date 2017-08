Venezolaanse hink-stap-springster Rojas houdt Colombiaanse Ibargüen van nieuwe titel

DM

WK Atletiek Olympisch kampioene Caterine Ibargüen is er in Londen niet in geslaagd om een derde keer op rij wereldkampioene hink-stap-springen te worden. De 33-jarige Colombiaanse moest het goud aan de Venezolaanse Yulimar Rojas laten.

De 21-jarige Rojas kwam bij haar vijfde poging 14m91 ver en deed daarmee twee centimeter beter dan de 14m89 die Ibargüen bij haar derde sprong liet opmeten. Het brons was met 14m77 voor de Kazachse Olga Rypakova, die in 2012 in hetzelfde stadion nog olympisch goud veroverde.



Voor Rojas is het de tweede grote titel nadat ze vorig jaar in Portland (Oregon) ook goud veroverde op het WK indoor. Op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro sprong ze in 14m98 naar zilver. Met 15m17 stak Ibargüen haar daar nog de loef af.